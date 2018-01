'Frauderende melkveeboeren kunnen niet lid blijven van LTO Nederland'

"Het is onprofessioneel, asociaal en vreselijk dom." Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, de organisatie van land- en tuinbouwbedrijven, maakt zich kwaad over het nieuws dat boeren op grote schaal frauderen met de registratie van melkkoeien. Het gaat mogelijk om duizenden boerenbedrijven.

Door de verkeerde registratie lijkt het aantal koeien in de stallen kleiner dan feitelijk het geval is. Volgens Calon kan dat erg gevaarlijk uitpakken. "We hebben dat registratiesysteem ook om te voorkomen dat dierziektes als BSE zich snel kunnen uitbreiden Als je een kalf bij een andere moeder onderbrengt, kunnen we niet meer van dat systeem op aan."