'Industrie van het Groningse gas af? Makkelijker gezegd dan gedaan'

"Uw bedrijf moet binnen vier jaar van het Groningse gas af. Dat is de boodschap. Het is nogal wat als de medewerker die verantwoordelijk is voor de energievoorziening zo'n brief van de minister krijgt." Hans Grünfeld, directeur van VEMW, de brancheorganisatie van bedrijven die veel energie en gas verbruiken, is er verbaasd over.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de brief gestuurd naar 200 Nederlandse grootverbruikers. Het is volgens hem "onontkoombaar" dat de bedrijven snel maatregelen nemen. In de brief wordt 2022 genoemd als jaar waarin de grote bedrijven van het Groningse gas af moeten zijn.

Volgens Grünfeld is dat makkelijker gezegd dan gedaan. "Wij zijn het eens met de minister dat er actie nodig is vanwege de problemen in Groningen en wij zijn bereid om een bijdrage te leveren. Maar het is nogal ingrijpend: de hele productie van een bedrijf moet worden stilgelegd."