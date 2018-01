De uitzending van 23 januari

Wiebes in brief: bedrijven moeten versneld stoppen met Groningengas

Grote bedrijven in Nederland zijn per brief geïnformeerd dat ze op korte termijn zullen moeten stoppen met het gebruik van gas uit Groningen. In de brief (.pdf) wordt het jaartal 2022 genoemd, het jaar waarin de grote bedrijven uiterlijk van het Groningse gas af moeten zijn. De brief komt van de minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes.

De brancheorganisatie van energie-intensieve bedrijven, VEMW, zegt in een reactie dat de brief intimiderend overkomt. Ook vindt directeur Hans Grünfeld dat het kabinet te snel bij het bedrijfsleven aanklopt. We spreken hem vanavond in de studio.