Pulsvissers houden vol: 'Het is nog geen schaakmat'

Nederland heeft 85 'pulskorvissers': 40 procent van de totale vloot. Met de techniek wordt vooral platvis gevangen. Nederland vangt in de EU de meeste tong en schol. Alleen Nederlandse vissers zijn overgestapt op pulskorvisserij.

Het ombouwen van de viskotters, zodat de nieuwe techniek kan worden toegepast, kost enkele tonnen. Het verbod op pulsvissen betekent daarom een grote financiële tegenvaller voor de Nederlandse visserij.

'Geen schaakmat'

Johan Nooitgedacht, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, is blij met de strijdbaarheid van minister Schouten. Ook hij is nog lang niet klaar met de kwestie. "Ze denken dat ze ons schaakmat hebben, maar dat zullen we nog wel zien."

Volgens hem hebben de Nederlandse vissers niets fout gedaan, maar gaat het de tegenstanders meer om de voorsprong in kennis. "De kritiek van de Fransen is onterecht. Maar ze hebben wel gelijk dat wij heel efficiënt vissen: van een vloot van 750 schepen zijn we teruggegaan naar 85." Volgens Nooitgedacht hebben de Nederlandse vissers zichzelf zo een concurrentievoordeel verschaft, en lopen we nu vijftig jaar voor op de rest.

De pulsvisserij heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van de oude manier, de boomkorvisserij, zegt Nooitgedacht. De netten raken de bodem veel minder. De schepen zijn veel lichter, waardoor het brandstofverbruik is gehalveerd."