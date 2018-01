De uitzending van 22 januari

Het leven in een megastad in beeld gebracht

Afgelopen weekend opende in het Fotomuseum Den Haag 'Life in Cities', de overzichtstentoonstelling van de Duitse fotograaf Michael Wolf. Hij is gefascineerd door megasteden, en hoe mensen zich daarbinnen bewegen.

We spreken met Wolf zelf en met Wim van Sinderen, conservator van het Fotomuseum. En uiteraard laten we veel foto's uit de tentoonstelling zien.