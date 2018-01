De uitzending van 21 januari

SPD wil verder praten over coalitie

De SPD stemt in met nieuwe coalitiegesprekken met de CDU van bondskanselier Merkel. Op het partijcongres in Bonn spraken afgevaardigden over de vraag of er opnieuw een kabinet met de christendemocraten mag worden gevormd. Naar verwachting zullen de gesprekken met Merkel begin volgende week beginnen.

Vanavond praten we erover met correspondent Jeroen Wollaars.