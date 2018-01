De uitzending van 20 januari

Shutdown: de Amerikaanse overheid zit op slot

Donald Trump is één jaar president van de Verenigde Staten. Een jaar dat gerust bewogen genoemd kan worden. Met een inreisverbod, een streep door het klimaatakkoord, ruzie met Noord-Korea, een rigoureuze belastinghervorming en natuurlijk veel fake news.

Trump hoopte zijn jubileum te vieren in zijn buitenverblijf in Florida, Maar nu de Democraten en de Republikeinen ruziën over de overheidsbegroting en de overheid gedeeltelijk op slot gaat, zit Trump noodgedwongen in het Witte Huis.

We spreken vanavond o.a. met correspondent Arjen van der Horst.