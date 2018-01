'Het niet melden door Marco Kroon kan strafbaar zijn'

Is Marco Kroon, die tien jaar na dato pas meldde dat zijn eenheid in Afghanistan een vijand uitschakelde en dat destijds niet rapporteerde, voor dat niet melden strafbaar? Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek begonnen naar het incident in Afghanistan in 2007.

"Ik heb als commandant van mijn eenheid een vijand moeten uitschakelen die een ernstig gevaar vormde voor de operatie en ook een gevaar vormde voor het leven van mijn mannen en mijzelf", verklaarde Kroon gisteren.

"Gelet op de grote politieke en militaire gevoeligheid en het hoge afbreukrisico heb ik dit incident lange tijd geheim móeten houden. Ik wilde en kon de operatie niet in gevaar brengen."

Strafbaar

De operatie is met geheimzinnigheid omgeven, maar als Kroon zijn meerderen niet heeft ingelicht, kan een rechter hem daar wel degelijk voor veroordelen. Alle incidenten, ook van geheime missies, moeten namelijk gemeld worden.

Dat zegt Terry Gill, professor militair recht. Hij wil niet op de zaak van Kroon ingaan maar legt wel uit dat het niet melden van een geweldsincident strafbaar is. "Een militair heeft altijd de plicht melding te doen. Dan wordt er een rapport opgesteld en wordt de zaak getoetst aan de geweldsinstructies."

"Het incident maakt deel uit van de ambtsinstructies, de zogeheten rules of engagement (gevechtsregels), en die hebben het karakter van een dienstbevel of een dienstinstructie. Het niet nakomen van een dienstbevel of dienstinstructie heeft juridische consequenties", zegt Gill.