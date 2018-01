ASML-topman: Nederland moet veel meer investeren in Brainport Eindhoven

Tot op heden lukt het nog om mensen naar Eindhoven te krijgen, maar om ze in de regio te houden blijkt een stuk lastiger. Met bedrijven als Philips, VDL en ASML is Eindhoven economisch heel belangrijk, maar de overheid investeert al jaren veel meer in de Randstad.

"Het voorzieningenniveau is te laag. De muziekschool gaat dicht, de ijsbaan moeten we zelf openhouden en dat met de toestroom van internationals. Expats komen niet alleen om te werken, mensen moeten hier wonen en zich thuis voelen." zegt Wennink, die vindt dat er iets moet veranderen.

"De vier grote steden krijgen van oudsher geld omdat het grote gemeenten zijn. In Utrecht is dat 130 euro per inwoner per jaar in Eindhoven 2 euro."

Focus

De regio Eindhoven vroeg tijdens de formatie om een forse investering van het kabinet: 8,3 miljard euro. Het kabinet stelt nu bijna een miljard ter beschikking voor de ontwikkeling van onder meer Eindhoven. "Een mooi begin", vindt Wennink, "maar bij lange na niet voldoende."

"De aandacht is er, voor deze innovatieve regio", zegt Wennink. "Maar het zou fijn zijn als iedereen dat goed begrijpt. Dus waar kunnen we de meeste waarde halen? Dan moet je naar die regio's kijken waar dat het meest voor het oprapen ligt. En dat is de Brainport. Versnippering is doodzone, focus op Eindhoven is echt nodig."