De uitzending van 18 januari

Marco Kroon wachtte tien jaar voordat hij een dodelijk incident meldde

Is Marco Kroon, die tien jaar na dato heeft gemeld dat zijn eenheid in Uruzgan een vijand doodde en dat destijds niet rapporteerde, strafbaar? Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek begonnen naar het incident in Afghanistan in 2007.

"Ik heb als commandant van mijn eenheid een vijand moeten uitschakelen die een ernstig gevaar vormde voor de operatie en ook een gevaar vormde voor het leven van mijn mannen en mijzelf", verklaarde Kroon gisteren. "Gelet op de grote politieke en militaire gevoeligheid en het hoge afbreukrisico heb ik dit incident lange tijd geheim móeten houden. Ik wilde en kon de operatie niet in gevaar brengen."

Te gast is Frank van Kappen, oud-generaal-majoor bij het Nederlandse Korps Mariniers en als militair adviseur enkele jaren werkzaam bij de Verenigde Naties.