De uitzending van 16 januari

Moskeebestuur doet aangifte tegen PVV'er

De Utrechtse Ulu-moskee heeft vanmiddag aangifte gedaan tegen de Utrechtse PVV-lijsttrekker Henk van Deún. Volgens het bestuur zette de PVV'er aan tot discriminatie, haat en geweld.

Van Deún zei 8 januari in het politieke radioprogramma Stadhuisplein op stadszender Bingo FM dat hij "bij wijze van spreken" liever zou zien dat de moskee afbrandt. "Wij zijn echt tegen moskeeën in dit land. Wij erkennen de islam niet als een godsdienst. Het is een ideologie net als nazisme."

In Nieuwsuur vanavond een verslag vanuit Utrecht. In de studio praten we met Theo de Roos, emeritus hoogleraar strafrecht en strafrechtproces.