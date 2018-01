De uitzending van 15 januari

Britten in Nederland claimen EU-burgerschap

Britten die in Nederland wonen, starten een rechtszaak om hun EU-burgerschap te behouden. Ze vrezen dat ze door de brexit hun recht op vrij reizen en werken in de EU verliezen. We praten met de Britten die hieraan meedoen. In de studio spreken we hun advocaat: Christiaan Alberdingk Thijm.