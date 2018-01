De uitzending van 14 januari

Wat moeten we doen bij een atoomalarm?

De inwoners van Hawaï zijn gisteren via een bericht op hun telefoon gewaarschuwd voor een inkomende ballistische raket. Paniek alom. Maar ruim een half uur later meldden de autoriteiten dat de waarschuwing op een vergissing berustte.

Zou hier ook zo'n alarm afgegeven kunnen worden? En waar zouden we dan schuilen? We praten erover in de studio met Marco Zannoni, directeur Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT).