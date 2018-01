De uitzending van 13 januari

Nog steeds nieuwe migranten op Lesbos

Op het Griekse eiland Lesbos zitten momenteel zo'n 8500 vluchtelingen, veel meer dan het eiland aankan. En al komen er sinds de Turkije-deal veel minder vluchtelingen naar Griekenland, ze komen nog steeds.

Vanavond een verslag vanuit Lesbos, waarin we praten met de Iraakse Mahmood, die al anderhalf jaar in het roemruchte vluchtelingenkamp Moria woont. Daarna spreken we Gerald Knaus, bedenker van de vluchtelingendeal. Wat gaat er mis?