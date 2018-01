De uitzending van 12 januari

Schadevergoedingen: hoe zit het nou?

Het aantal mensen in Groningen dat woont in een huis met erkende aardbevingsschade is opgelopen tot 100.000. Na de zware beving van maandag hebben zeker 2000 mensen nieuwe schades gemeld.

Maar sinds maart vorig jaar ligt de procedure voor schadevergoedingen stil en krijgen gedupeerden dus nog niks uitbetaald. Waarom eigenlijk?

In de studio praten we met Commissaris van de Koning in Groningen René Paas.