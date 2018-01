De uitzending van 11 januari

Gelukkig leven met dementie

Wanneer het over dementie gaat, doemen al snel beelden op van wegkwijnende mensen in verpleeghuizen. Wat zelden wordt getoond, is de grote groep die na de diagnose met wat hulp zelfstandig thuis woont, ondernemend is en het leven nog absoluut de moeite waard vindt.

Mensen zoals Lance Brons (73). Hij kreeg drie jaar geleden de diagnose dementie, maar hij laat er zich niet door uit het veld slaan. "Sommige mensen hebben aambeien, ik heb Alzheimer."