Ria (82) heeft dementie: 'Mensen zeggen: jij hoort niks meer te kunnen'

Met het grootste gemak brengt Ria haar gestrekte been nog richting haar nek. Yoga is haar passie. Ze geeft nog iedere maand les, gewoon in haar woonkamer. "Dat doet mijzelf ook heel goed. Ook vanwege de verbinding met andere mensen, dat je nog ergens toe doet."

Haar huis hangt vol kleurrijke schilderijen van eigen hand. Ze was professioneel schilderes. "Helaas kan ik het niet meer." Door de dementie, die zeven jaar geleden werd vastgesteld, is ze vergeten hoe ze bijvoorbeeld diepte op de doeken aanbrengt. "Dat kon ik juist heel erg goed."

Ria woont nog altijd zelfstandig, in haar zelf opgeknapte boerderijtje. Met professionele hulp, die een paar keer per week langskomt, gaat dat goed. Ze wil ook niet anders. Haar huis en tuin en de wandelingen in het aangrenzende natuurgebied, betekenen alles voor haar.

Wel heeft ze inmiddels een dagtaak aan het doen van boodschappen, zich aankleden en simpele klusjes in huis. "Uiterlijk lijkt nog veel goed te gaan, omdat ik goed kan praten. Maar als ik bijvoorbeeld iets wil pakken, dan denk ik het volgende moment: wat ging ik nou in godsnaam doen? En dat gaat eigenlijk de hele dag zo door."