De uitzending van 9 januari

Deed Moorlag destijds wel iets verkeerd bij sociale werkplaats Alescon?

PvdA-Kamerlid William Moorlag raakte in opspraak na een uitspraak van de rechter, vorige maand. Daaruit bleek dat de Drentse sociale werkplaats Alescon, waar Moorlag tot zijn intrede in de Kamer directeur was, de wet heeft overtreden door honderden arbeidsgehandicapten in te huren via een zelf opgericht uitzendbureau.

Die constructie, waarmee het bedrijf regelingen ontliep en loonkosten bespaarde, was opgetuigd door zijn voorganger en werd onder Moorlags bewind ook gebruikt. Het bestuur van Alescon is ervan overtuigd dat het ter goeder trouw mensen aan werk heeft geholpen en legt zich niet neer bij het verbod van de constructie door de kantonrechter.

Nieuwsuur spreekt over de kwestie met Alescon, werknemers en vakbond FNV.