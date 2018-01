Gedeputeerde over aardbeving Groningen: 'Wacht maar, dit is nog niks'

"Dit is waar we al die jaren voor hebben gewaarschuwd", zegt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) over de aardbeving in zijn provincie vandaag.

"Deze beving, de sterkste in Groningen sinds tijden, veroorzaakt angst. En het kan nog veel zwaarder. Daarom moet de gaswinning zo snel mogelijk naar beneden."

De provincie Groningen krijgt regelmatig te maken met aardbevingen. Die zijn het gevolg van gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Vorig jaar werd de gaswinning door de toenmalige regering verlaagd naar 21,6 miljard kuub. Hiermee werd het advies van de staatstoezichthouder opgevolgd.

'Veel te terughoudend'

Veel Groningers vinden net als Eikenaar dat Den Haag veel te terughoudend is. "In het regeerakkoord staat dat er een afbouw komt met 1,5 miljard, naar in totaal 20,1 miljard kuub. Nu is het 21,6 miljard. Die 1,5 miljard is veel te weinig."

De regering moet nu ingrijpen, vindt Eikenaar. "De minister moet nú met een radicaal afbouwplan komen: eerst moeten we naar twaalf miljard kuub en dan naar nul. Dat is de enige veilige manier."