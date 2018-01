De uitzending van 8 januari

Zwaarste aardbeving in Groningen sinds 2012

Groningen is rond 15.00 uur getroffen door de zwaarste beving in ruim vijf jaar tijd, met een kracht van 3,4. Het epicentrum lag bij Zeerijp nabij Loppersum, meldt het KNMI.

De aardbevingen waar Groningen geregeld mee te maken krijgt, zijn het gevolg van de gaswinning door de NAM. De vorige regering heeft de gaswinning vorig jaar op advies van de staatstoezichthouder verlaagd naar 21,6 miljard kuub. De Groningers vinden dat Den Haag veel te terughoudend is en eisen dat de gaskraan verder of zelfs compleet dichtgedraaid wordt.

In Nieuwsuur praten we met verslaggever Joris van Poppel, die ter plaatse is. Ook spreken we de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP).