De uitzending van 7 januari

Crisis bij Charlie Hebdo

Drie jaar na de terreuraanslag op de redactie, zit het blad Charlie Hebdo bijna aan de grond. Zeker 1,5 miljoen euro gaat jaarlijks naar beveiligingskosten. De oplage is van 260.000 per week weer terug naar tienduizenden per week.

Waarom lijkt niemand meer geïnteresseerd in de boodschap van Charlie? In Nieuwsuur een gesprek met correspondent Frank Renout.