De uitzending van 6 januari

Risico's bij extreem gebruik lachgas

Lachgas heeft een onschuldige reputatie als partydrug. Er is weinig bekend over de risico's voor gebruikers. Maar extreem gebruik, kan ernstige schade aan het ruggenmerg opleveren, zo waarschuwt een arts vanavond in Nieuwsuur.

Hij behandelde enkele jongens die zeiden dat heel veel lachgas hadden gebruikt. Als gevolg van hun gebruik ontstond een tekort aan vitamine B12 en kregen ze verlammingsverschijnselen. Hun ruggenmerg bleek aangetast. Twee van deze jongens doen vanavond hun verhaal.