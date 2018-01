De uitzending van 5 januari

'In Venezuela eet je nu één maaltijd per dag'

Een jaar of tien geleden werden drie van de vier inwoners in Zuid-Amerika nog geregeerd door linkse leiders. Er waren knalrode presidenten zoals de charismatische - en inmiddels overleden - Hugo Chávez in Venezuela. En meer gematigde linkse leiders zoals Lula da Silva in Brazilië. De term Roze Vloed was geboren. Internationaal was er lof voor de progressieve politici die het continent zouden veranderen. Maar toen keerde het tij.

De teloorgang van links lijkt nu compleet. De bakermat van de linkse vloedgolf in Latijns-Amerika: Venezuela, is tegenwoordig een socialistische dictatuur in crisis. En ook elders in Zuid-Amerika verloren linkse partijen veel krediet. Nieuwsuur bezoekt de komende dagen drie bolwerken van de Roze Vloed en onderzoekt hoe links er voor staat. Vandaag Venezuela.