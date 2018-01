De uitzending van 4 januari

De relatie tussen Nederland en Turkije beleefde vorig jaar de grootste crisis in 400 jaar diplomatieke betrekkingen. Toch waren Nederlandse bedrijven opnieuw de grootste buitenlandse investeerder in de Turkse economie in 2017. Ook de culturele uitwisseling tussen de twee landen ging op een normale manier door.

Nieuwsuur ging op bezoek bij een Nederlands bedrijf en een Nederlandse toneeluitvoering in Turkije. Wat merken zij van de ontwikkelingen? In de studio praten we met correspondent Lucas Waagmeester.