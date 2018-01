Haalt Eurlings Pyeongchang? Deze oud-sporters hopen van niet

In een Olympische bubbel

Volgens Jan Loorbach, oud-basketballer en voormalig chef de mission, is de ophef rond Eurlings ongelukkig, zeker in aanloop naar de Spelen in Pyeongchang. Hij hoopt dat de sporters er geen last van zullen hebben.

"Ik hoop dat die in hun Olympische bubbel in Zuid-Korea zitten. En dat ze hun 500 meter niet een honderdste seconde langzamer gaan rijden, omdat ze bij het nemen van de bocht aan Camiel denken."

Ook Loorbach noemt de potentiële imagoschade. "Ik denk dat ook in IOC-kringen ze wel doorhebben dat het een heel ongelukkig plaatje zou opleveren als Eurlings straks de medailles omhangt. Daar zouden ze zichzelf geen dienst mee bewijzen."