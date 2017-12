bestof2017: Anneke (90) doet die salto nog steeds met gemak

Anneke Groot (90) is blij met de taart. En die taart heeft ze dik verdiend, omdat het filmpje dat we over haar maakten verreweg het best bekeken internetfilmpje van Nieuwsuur was in 2017.

Het filmpje was onderdeel van een reeks over gezonde ouderen. Het werd alleen al op Facebook meer dan 2,2 miljoen keer bekeken. Anneke viel op door haar sportieve levensstijl: elke dag 10 kilometer wandelen en iedere week een paar salto's van de hoge duikplank.