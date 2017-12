Het is het meest genoemde goed voornemen voor het nieuwe jaar: stoppen met roken. En het meest gebroken voornemen. Hoe stop je met succes?

Nieuwsuur volgt vanavond twee deelnemers aan een populaire cursus stoppen met roken. En we spreken verslavingsarts Robert van der Graaf, over waarom het stoppen zo moeilijk is. Hoe kom je nou het best van het roken af?