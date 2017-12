bestof2017: Martin Kock confronteerde Alexander Pechtold met zijn doodswens

Na de uitzending van Nieuwsuur spraken Pechtold en Kock af om elkaar later nog een keer te ontmoeten. Dat gebeurde ook. "Ik ben naar Den Haag geweest en heb een uur met Pechtold en Pia Dijkstra gesproken", vertelt Kock.

"Het was een goed gesprek, maar ik weet ook wel dat het D66 nu niet gaat lukken om de wet over voltooid leven er doorheen te krijgen. En al helemaal niet zonder leeftijdsgrens. Het is nu een politiek spel."

Pechtold zegt daarover: "Je zit met de beperkingen van een kabinet met verschillende partijen. Ik hoop wel dat het gaat lukken en hopelijk niet op al te lange termijn."

Slapen en nooit meer wakker worden

De wens van Kock blijft onveranderd. "Ik wil gewoon rustig op de bank gaan liggen met een Belgisch biertje en dan slapen en nooit meer wakker worden. Humaan, met 100 procent zekerheid."

Pechtold: "Ik vermoed dat Martin teleurgesteld al zijn, want hij is nu 58. Een wet zonder leeftijdsgrens is echt nog een station verder. Die nuance vind ik heel belangrijk."