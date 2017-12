Moeten gezonde ouderen die hun leven als voltooid bestempelen, hulp bij zelfdoding kunnen krijgen? Het was het afgelopen jaar een van de belangrijkste discussies in Nederland. Nog steeds lopen de meningen over het onderwerp wijd uiteen.

Vanavond in Nieuwsuur interviews met tien Nederlanders tussen de 58 en 96 jaar oud over hoe zij naar het zelfgekozen levenseinde en de 'zelfmoordpoeders' kijken. Wanneer vinden zij hun eigen leven eigenlijk voltooid?