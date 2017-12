In Enschede verzinnen burgers oplossingen voor vuurwerkoverlast

Ook komt er voorlichting op scholen, gedragen door de leerlingen zelf, en lanceert de gemeente een eigen website met een uitgebreide bewustwordingscampagne rond vuurwerkoverlast.

Vuurwerkverkoper Frits Pen, directeur van Dream Fireworks in Glanerbrug, is gematigd positief over het initiatief. "Een algeheel verbod op vuurwerk is natuurlijk niet haalbaar of handhaafbaar. Er komt steeds zwaarder vuurwerk in omloop. Maar het is voor een stad verstandig om een georganiseerd feest te houden."

Ook Van Veldhuizen denkt dat er wel een paar jaar overheen zullen gaan voordat de vuurwerkoverlast significant minder wordt. "Maar de bewustwording van de overlast is in ieder geval enorm toegenomen."