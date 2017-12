Voor veel boeren is de fipronil-crisis nog een dagelijkse worsteling

Voor de consument is de crisis met besmette eieren alweer verleden tijd, maar veel pluimveehouders worstelen nog dagelijks met de nasleep van het schandaal rondom fipronil. Deze zomer werden grote aantallen eieren vernietigd en kippen gedood, nadat het giftige bestrijdingsmiddel in eieren was aangetroffen.

Zes maanden later is voor veel pluimveehouders de nachtmerrie nog niet voorbij. Ze hebben nog steeds besmette kippen, zitten met mest die niet mag worden afgevoerd of verkeren in spanning of hun bedrijf voortgezet kan worden. En sommigen zitten diep in de schulden.