De uitzending van 28 december

Enschedeërs staan op tegen vuurwerk

Sinds vanochtend mag er weer vuurwerk verkocht worden. Het afsteken is vanaf oudejaarsdag weer toegestaan. Vuurwerkverkopers zeggen dat ze goede zaken doen en geen last hebben van de discussie over of vuurwerk verboden moet worden.

Maar in Enschede, naar eigen zeggen de vuurwerkstad van Nederland, is nu een burgerinitiatief in het leven geroepen om de vuurwerkoverlast te bestrijden. Nieuwsuur is ter plaatse en praat met van de initiatiefnemers en met burgemeester Onno van Veldhuizen.