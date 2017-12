bestof2017: Fipronil, de nachtmerrie van de kippenboer

Ook pluimveehouders Bertus en Arja Kieft uit het Gelderse Voorthuizen moeten 30.000 besmette kippen laten vergassen. De schade tot nu toe aan weggegooide eieren en vergaste kippen is groot: een half miljoen euro.

En het drama is nog niet voorbij: onlangs testte het stel of de fipronil uit de stal was, maar de eieren bleken opnieuw besmet.