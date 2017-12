Bestof2017: Mujibor ging terug naar Bangladesh - en vond zijn zus

Mujibor de Graaf zocht ruim 16 jaar lang naar zijn biologische ouders in Bangladesh. Hij is een van de bijna vijfhonderd kinderen die in de jaren 70 naar Nederland kwamen. Met die adopties was flink gesjoemeld, zo bleek uit eerdere reportages van Nieuwsuur.

De kinderen werden zonder toestemming bij de ouders weggehaald, en met de papieren was geknoeid. Nieuwsuur ging in mei mee met Mujibor op zoektocht. Op de laatste dag van de reis, kreeg Mujibor een vrouw aan de telefoon die beweerde zijn zus te zijn. We zijn bij hem langsgegaan om te vragen hoe het nu met hem is.