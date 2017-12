Klaas weet niet waar zijn dochter en kleinkinderen zijn

De dochter van Klaas heet Mandy. Ze staat op de nationale terroristenlijst. Bijna drie jaar geleden vertrok ze met haar man en vier kinderen naar Syriƫ. "De Mandy die nu in het strijdgebied zit, is niet de Mandy die ik heb opgevoed", zei Klaas in augustus. "Ze is natuurlijk helemaal gebrainwasht."

Klaas mist zijn dochter en kleinkinderen enorm, maar als ze op een dag weer voor de deur staan, is dat toch schrikken. "Het klinkt misschien raar, maar ik zou zelfs mijn oudste kleinkind niet vertrouwen. Hij is tien en dan ben je voor IS al een fightable."