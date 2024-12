Verhoeven verslaat Rigters • Beide vechters slaan elkaar naar de grond

In dit liveblog volgen we de kickbokswedstrijd tussen Rico Verhoeven en Levi Rigters op de voet. Maar voordat de twee kemphanen de ring in stappen, staan er eerst nog wat andere gevechten op het programma.

Uitslagen:

Rico Verhoeven (Ned) wint na jurybeslissing van Levi Rigters (Ned) (zwaargewicht)

Mory Kromah (Gui) wint na jurybeslissing van Milos Cvjeticanin (Ser) (licht zwaargewicht)

Sofian Laïdouni (Fra) wint na jurybeslissing van Ionut Iancu (Roe) (zwaargewicht)

Cem Caceres (Tur) wint na jurybeslissing van Pascal Touré (Fra) (licht zwaargewicht)

Sergej Maslobojev (Lit) wint na jurybeslissing van Stefan Latescu (Roe) (licht zwaargewicht)

Bahram Rajabzadeh (Aze) wint na knock-out Daniel Stefanovski (NMa) (licht zwaargewicht)

Tarik Khbabez (Mar) wint na jurybeslissing van Donegi Abena (Sur) (licht zwaargewicht)

