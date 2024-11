Feyenoord op 0-1 achterstand tegen AZ • Fortuna vroeg op voorsprong tegen Heerenveen

In dit blog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de elfde speelronde van de eredivisie. Met vandaag:

Willem II - FC Twente (eindstand 0-1)

Ajax - PSV (eindstand 3-2)

Heracles Almelo - NAC Breda (eindstand 2-0)

Feyenoord - AZ (tussenstand 0-1)

Fortuna Sittard - sc Heerenveen (tussenstand 1-0)