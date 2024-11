Verstappen haalt Leclerc in en rijdt nu derde • McLarens vooraan in sprintrace

De spanning in het kampioenschap stijgt. Max Verstappen en Lando Norris strijden vandaag in het Braziliaanse São Paulo weer om kostbare WK-punten. Dat gebeurt vanmiddag al tijdens de sprintrace. En dan is er vanavond ook nog een kwalificatie voor de race van zondag.

Sprintrace: 15.00 uur

Kwalificatie: 19.00 uur