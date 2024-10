Engels schiet Heracles schitterend op voorsprong • Utrecht voor tegen Groningen

In dit liveblog volgen we alle zondagwedstrijden van speelronde 9 in de eredivisie. De volgende wedstrijden staan op het programma:

LIVE: Heracles Almelo - Ajax 2-1

LIVE: FC Groningen - FC Utrecht 0-1

16.45 uur: PEC Zwolle - NAC Breda

Uitslagen:

Willem II - Fortuna Sittard: 0-0

Updates ontvangen op je telefoon? Klik op het belletje rechtsboven.