Pro-Israël-manifestatie in Amsterdam, tegendemonstratie beëindigd • Libanon: brandweerlieden gedood bij aanval Israël

In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

In Israël en andere landen wordt vandaag de terreuraanslag van Hamas van precies een jaar geleden herdacht.

Tegendemonstranten in Amsterdam mogen zich op het Damrak laten horen.

Hamas heeft vandaag al meermaals raketten afgevuurd vanuit Gaza.

Hezbollah voert beschietingen uit vanuit Libanon.

