Dag van herdenken in Israël • Raketten afgevuurd vanuit Gaza

In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

In Israël wordt vandaag de terreuraanslag van Hamas van precies een jaar geleden herdacht.

Hamas vuurt raketten af vanuit Gaza bij begin herdenkingen.

Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beiroet.

Bij een aanval van Hezbollah op de Israëlische plaats Haifa zijn gewonden gevallen.

