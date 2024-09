Koning over migratiebeleid: 'Strenger, sneller en soberder' • Balkonscène op Paleis Noordeinde

Het is de derde dinsdag in september en dat betekent: Prinsjesdag. Via dit liveblog houden we je op de hoogte van al het nieuws uit Den Haag.

Volg hier via de NOS-app, NOS.nl, NPO 1 en NPO Radio 1 onze live-uitzending over Prinsjesdag met daarin de rijtour van de Glazen Koets.

Om 13.15 uur las koning Willem-Alexander de Troonrede vanuit de Koninklijke Schouwburg.

Om 15.30 uur biedt minister Heinen van Financiën in de Tweede Kamer het koffertje aan met de Miljoenennota.