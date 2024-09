Weer puntenverlies Twente? • PSV snel klaar met NEC • Verrassende opstelling Feyenoord

Dit is ons liveblog over de vijfde speelronde in de eredivisie:

PSV - NEC: 2-0

Tussenstand FC Twente - PEC Zwolle: 1-1

18.45 uur: FC Groningen - Feyenoord

20.00 uur: NAC - Fortuna Sittard

21.00 uur: AZ - sc Heerenveen

Een pushmelding krijgen bij een nieuw blogbericht? Tik op het belletje.