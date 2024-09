VK schort export 30 soorten wapens op naar Israël • Herzog op begrafenis gijzelaar: 'We hebben gefaald'

In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

VK trekt vergunning voor export van dertig soorten wapens naar Israël in

Biden: Netanyahu doet niet genoeg voor gijzelaarsdeal

President Israël op begrafenis gijzelaar: 'We hebben gefaald'

Grootschalige vaccinatiecampagne in Gazastrook gaat verder

Hier vind je een overzicht van onze belangrijkste artikelen. Hier lees je de betekenis van een aantal veelgebruikte termen. Hier bekijk je onze interactieve special over de machtsstrijd in het Midden-Oosten.