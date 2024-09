Utrecht op voorsprong na lange VAR-check • Toornstra in voetsporen van Van de Kerkhof

Welkom in ons liveblog over de eredivisie. Hier volgen we alle actie rondom de drie wedstrijden die vandaag op het programma staan. Om 17.00 staat ook de wedstrijd Manchester United-Liverpool op het programma, een clash tussen Erik ten Hag en Arne Slot.

FC Utrecht - FC Twente onderweg: tussenstand 2-1

14.30 uur: PEC Zwolle - Heracles

16.45 uur: PSV - Go Ahead Eagles

17.00 uur: Manchester United-Liverpool

Voor pushberichten op je smartphone bij updates in dit liveblog: druk op het belletje.