Verstappen stelt teleur met zevende plaats in kwalificatie • Norris pakt poleposition

Dit weekend rijdt de Formule 1 op het iconische hogesnelheidscircuit van Monza: in dit liveblog volgen we de zaterdag en blikken we vooruit op de race van zondag.

Lando Norris pakt poleposition na een spannende kwalificatie.

Max Verstappen kwalificeert zich na een lastige sessie slechts als zevende.

Morgen start de race om 15.00 uur.

Pushberichten ontvangen bij updates in dit blog? Druk op het belletje.