Hamas eist bomaanslag op in Tel Aviv • Blinken: misschien laatste kans voor gijzelaars

Welkom in het blog over de oorlog tussen Hamas en Israël, en breder de hoog opgelopen spanningen in het Midden-Oosten. Hier vind je een overzicht van onze belangrijkste artikelen. Hier lees je de betekenis van een aantal veelgebruikte termen. Hier bekijk je onze interactieve special over de machtsstrijd in het Midden-Oosten.

Luchtaanvallen op Israël en Libanon, Hezbollah claimt afslaan aanval Israëlische militairen

Hamas eist bomaanslag op in Tel Aviv

Blinken in Israël: nu beste en misschien wel laatste kans om gijzelaars vrij te krijgen

Hamas wijst nieuwste voorstel staakt-het-vuren af