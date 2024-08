Tweede helft Sparta-Heracles, nog geen doelpunten • Straks Ajax tegen Heerenveen

Welkom in ons liveblog over de eredivisie. Hier volgen we de laatste vier wedstrijden van de eerste speelronde.

Tussenstand Sparta - Heracles: 0-0

14.30 uur: Go Ahead - Fortuna Sittard

14.30 uur: FC Utrecht - PEC Zwolle

16.45 uur: Ajax - sc Heerenveen

Pushberichten ontvangen bij updates in dit blog? Druk op het belletje.