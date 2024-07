Laatste F1-race voor zomerstop start om 15.00 uur • Spa-Francorchamps decor GP België

Welkom in ons liveblog over de Grand Prix van België. Hier volgen we alle actie van de veertiende F1-race van het jaar, op het prachtige circuit van Spa-Francorchamps.

De race start om 15.00 uur

Charles Leclerc start op poleposition

Max Verstappen begint vanaf de elfde startplek vanwege een gridstraf

