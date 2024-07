Verrassend: tennisser Haase ook in enkelspel actief • Waterpolosters zien 'heel grote kans' op de Spelen

Dit is ons blog over de Olympische Spelen, waar vandaag de eerste Nederlanders in actie komen:

Handbalsters verslaan Angola (34-31)

Slecht begin handboogschutters

Morgen is de openingsceremonie

Vanavond om 21.25 uur op NPO1 ons olympisch journaal

Vanaf zaterdag dagelijks live bij de NOS van 09.00u tot 22.30u op NPO 1 (en 3), NOS.nl, in de NOS-app en de NOS Live-app

Studio Parijs, het avondprogramma vanuit Frankrijk, is vanaf vrijdag dagelijks te zien rond 18.50u, ook RadiOlympia wordt dagelijks in Parijs gemaakt van 09.30 tot 23.00u

Een push ontvangen bij een nieuw bericht in het blog? Vink het belletje aan!